Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что лучшим чемпионатом мира он считает турнир, который состоялся в России в 2018 году.

"Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98%. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но помимо этого именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира–2018 таким особенным событием", - приводит слова Инфантино официальный сайт РФС.

Чемпионат мира в России стал самым прибыльным за всю историю проведения мундиалей. Турнир принес ФИФА более 3,5 миллиардов долларов чистого дохода.

Расходы России на проведения турнира составили, по некоторым данным, более 14 миллиардов долларов.

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