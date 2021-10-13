Президент ФИФА назвал причину для проведения чемпионатов мира каждые два года

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Президент ФИФА назвал причину для проведения чемпионатов мира каждые два года

Фото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, для чего он продвигает идею проведения чемпионатов мира каждые два года.

"С 2026 года мы переходим на 48 команд на чемпионате мира. Это решенный вопрос. Сейчас мы обсуждаем сроки проведения дальнейших турниров, это будет каждые два или каждые четыре гола. Я убежден, что турниры такого уровня нужно проводить каждый год. Престижности зависит от качества турнира, а не от его частоты. Супербоул, Лига чемпионов или Уимблдон проводят каждый год и все с нетерпением их ждут", - приводит слова Инфантино Reuters.

Напомним, что следующий чемпионат мира состоится в декабре 2022 года в Катаре.

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