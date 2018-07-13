Президент ФИФА объяснил, почему ЧМ-2018 в России является лучшим в истории
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Чемпионат Мира-2018 является лучшим в истории.
"98 процентов мест на стадионах было заполнено, приехало более миллиона гостей из-за рубежа, больше 3 миллиардов людей смотрели матчи по ТВ, а финал будет смотреть в шесть раз больше, чем Супербоул. Показатели в соцсетях, число посететелей фан-зон, и, конечно, отличные результаты работы ВАР - все на высоте. При этом ни одного случая допинга (надеюсь, так и останется). Уровень инфраструктуры, безопасность - все было лучше, чем прежде. И об этом говорю не только я. Кстати, всего одна нулевая ничья за весь турнир - это тоже плюс. И про дружескую атмосферу, которая сложилась в России вопреки множеству прогнозов, тоже не стоит забывать", - приводят слова Инфантино российские СМИ.
Напомним, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии.
Не пропустите: Миньоле восхищен игрой Акинфеева на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 13 июля
-
Дневник ЧМ. День 30: Бельгия попрощалась с Подмосковьем, Саутгейт не согласен с Мэй, усы удачи Адиля Рами и Москва в ожидании десанта из Хорватии
-
ЧМ-2022 будет проходить с ноября по декабрь
-
Официально: "Челси" уволил Конте
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 10 тура
Лента новостей
-
Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира
-
Официальный промо-ролик к матчу Бельгия – Англия
-
Шакири прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"
-
Радимов назвал двух главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2018
-
"Краснодар" подписал опытного защитника
-
Главные новости дня: 13 июля
-
"Арсенал Тула" - "Витесс" - 2:2 (обзор)
-
"Зенит" определил три трансферных цели на текущее лето
-
Ракитич оценил шансы Модрича выиграть "Золотой мяч"
-
Вратарь "Севильи" перешёл в "Хетафе"
-
"Кардифф" рассматривает вариант с арендой Дзюбы
-
Дневник ЧМ. День 30: Бельгия попрощалась с Подмосковьем, Саутгейт не согласен с Мэй, усы удачи Адиля Рами и Москва в ожидании десанта из Хорватии
-
"Вест Хэм" сделал предложение экс-полузащитнику "Шахтёра"
-
Роналду вернулся в Мадрид
-
Игроки сборной Германии не соблюдали режим во время ЧМ-2018
-
Кейн: "Нужно завершить Чемпионат Мира на высокой ноте"
-
Дани Алвес рассказал о значимости футбола в его жизни
-
Мартинес назвал самого разностороннего игрока в современном футболе
-
"Ювентус" может заменить Пьянича звёздным французом
-
"Манчестер Сити" заработал больше других клубов на участии своих игроков на ЧМ-2018