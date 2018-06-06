Президент ФИФА оценил готовность России к принятию Чемпионата Мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность России к принятию Чемпионата Мира.

"Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков, ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, Газзаев указал на проблемы сборной России. | soccernews.ru