Президент ФИФА отреагировал на инцидент с Эриксеном

Фото: инстаграм Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об эпизоде с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном.

"Наши мысли и наилучшие пожелания с Кристианом Эриксеном, его семьёй и каждым в сборной Дании", - заявил Инфантино.

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время игры против Финляндии. Врачи оказали игроку необходимую помощь, в том числе ему делали непрямой массаж сердца.

Матч Дания - Финляндия возобновился в 21:30 (мск).

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