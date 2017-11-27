Президент ФИФА поделился ожиданиями от ЧМ-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от проведения Чемпионата Мира 2018 года в России.
"Следующим летом в России будет незабываемая атмосфера. Весь мир увидит открытую, гостеприимную и радушную страну, которая любит праздники и футбол. Мы уверены, что всё пройдёт гладко. Всё делается ради болельщиков. Стадионы во всех 11 городах-организаторах - это поистине произведения искусства, и желающих купить билеты очень много. Мы надеемся, что матчи пройдут в честной борьбе, без дискриминации и допинговых скандалов.
Это будет фантастический Чемпионат Мира, ведь мы провели отборочный турнир на самом высоком уровне. В Россию приедут лучшие игроки мира, три финалиста премии The Best этого года. На этом турнире будет много ярких моментов. С нетерпением жду жеребьёвки - хочется узнать, кто с кем сыграет на групповом этапе" - сказал Инфантино.
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