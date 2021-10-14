Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении чемпионата мира-2030 в Израиле и соседних странах – включая Палестину, с которой у Израиля политический и военный конфликты.
"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах?
Учитывая подписание "Соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?" – заявил Инфантино после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.
Также не пропустите: Феликс заявил, что достигнет уровня Мбаппе и Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карпин рассказал о режиме питания и восстановления в сборной России
-
Почеттино высказался о тратах ПСЖ
-
Малафеев имел возможность перейти в "Вильярреал"
-
"Интер" уверен в продлении Брозовича
-
Капитан сборной Дании высказался об отсутствии Эриксена
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе
-
Вернер высказался о критике в свой адрес
-
Карпин высказался о задачах на ЧМ-2022
-
Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно
-
Руй Витория рассказал, как часто общается с Федуном
-
Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах
-
Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
-
Феликс заявил, что достигнет уровня Мбаппе и Холанда
-
Почеттино рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч"
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Милитао рискует пропустить Эль Класико
-
Президент "Баварии" отрицает интерес к Холанду
-
Карпин: "Лучше бы Миранчук играл не в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне"
-
Креспо покинул пост тренера "Сан-Паулу"
-
"Монако" назвал стоимость Тчуамени
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3