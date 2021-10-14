Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах

Теги фифаджанни инфантиночемпионат мира

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странахФото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении чемпионата мира-2030 в Израиле и соседних странах – включая Палестину, с которой у Израиля политический и военный конфликты.

"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах?

Учитывая подписание "Соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?" – заявил Инфантино после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

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