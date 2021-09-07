Президент ФИФА прокомментировал отмену скандального матча Бразилия - Аргентина
Фото твиттер RaiSport
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу произошедшего во время игры квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
Напомним, что матч был прерван в самом начале из-за появления на поле сотрудников полиции, которые хотели задержать четырёх футболистов "альбиселесте".
Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа нарушили бразильское законодательство, приехав в страну из Великобритании и проигнорировав обязательный двухнедельный карантин.
"Это безумие. Но теперь мы вынуждены решать такие проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19", - приводит слова Инфантино Reuters.
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