Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате
Фото: инстаграм чемпионата мира/Автор неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года и предложил делать то же самое с Евро.
"Для начала я хотел бы прояснить, что проведение чемпионата мира раз в два года – это не мое предложение. 88% членов Конгресса ФИФА, включая большинство европейских стран, проголосовали за проведение исследования об осуществимости такой реформы.
Мы провели очень серьезное исследование, которые показало, что со спортивной точки зрения чемпионат мира можно проводить каждые два года. В таком случае станет меньше матчей для сборных, но мы будем чаще видеть игры, которые вызовут много эмоций. Евро тоже можно проводить каждые два года.
Италия очень часто играет на чемпионатах мира, и этот турнир очень сильно влияет на страну со спортивной точки зрения. Но у многих стран нет такого везения, потому что на турнир попадают лишь 32 команды.
100 лет назад решили, что чемпионат мира нужно проводить раз в четыре года. Тогда в футбол играли лишь в 40 странах мира – в Европе и Южной Америке. Сегодня же у нас более 200 сборных. Эту ситуацию необходимо учитывать.
Экономический эффект будет положительным для всех", – сказал Инфантино для Radio Anch’io Sport.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1