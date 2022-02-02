Президент "Фиорентины" громко высказался о переходе Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Президент флорентийской "Фиорентины" Рокко Коммиссо высказался о переходе сербского нападающего Душана Влаховича в туринский "Ювентус".

"Это были постоянные ложь и обман. Мы вели переговоры с английскими клубами по трансферу Влаховича. Но он и его агент каждый раз отказывались от перехода. Они хотели покинуть "Фиорентину" в качестве свободного агента, чтобы заработать денег. Поэтому его продажа в "Ювентус" - это прекрасная сделка для нас", — цитирует Коммиссо Football Italia.

Напомним, что Влахович перешел в "Ювентус" за 82 миллионов евро и подписал с туринцами контракт до лета 2026 года.

22-летний Влахович выступал за "Фиорентину" с 2018 года, всего провел за клуб 108 матчей, забил 49 голов и отдал восемь результативных передач.

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