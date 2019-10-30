Президент "Фиорентины" извинился за Рибери

Президент "Фиорентины" Рокко Комиссо сказал, что дисквалификацию полузащитника Франка Рибери нужно прекратить обсуждать. Об этом сообщает A Bola.

Напомним, игрока отстранили от матчей из-за толчка судьи встречи с "Лацио" (1:2).

"Мы уже смирились с дисквалификацией Рибери. Нужно идти дальше. Я прошу прощения за его поведение. Он был лучшем в чемпионате и останется им быть. Я тоже редко соглашался с судьями. День не удался", - сказал тренер.

Сегодня, 20 октября, состоится матч 10-го тура Серии А "Сассуоло" - "Фиорентина". Встреча начнется в 23:00 (мск).

"Фиалки" занимают 9 место в Серии А, набрав 12 очков.

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