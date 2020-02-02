Президент "Фиорентины" обвинил арбитров в помощи "Ювентусу"

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Президент "Фиорентины" обвинил арбитров в помощи "Ювентусу"

Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо остался недоволен работой арбитров в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:3). В этой встрече арбитр дважды назначил пенальти в ворота его команды.

"Я нахожусь в итальянском футболе шесть месяцев и до этого ни разу не жаловался на судейство. Но сейчас я говорю так: арбитры не должны вмешиваться в ход матчей. Первый пенальти был спорным, а второй - ни в коем случае нельзя было назначать. "Ювентус" и так сильный клуб, ему не нужна помощь судей. Мне противно от этого", - приводит слова Коммиссо DAZN.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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