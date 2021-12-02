Президент "Фиорентины" высказался о возможном перехода Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Президент флорентийской "Фиорентины" Рокко Коммиссо поделился мнением о возможном переходе сербского нападающего Душана Влаховича в туринский "Ювентус".

"Не знаю, сможет ли "Ювентусу" купить Влаховича зимой, но хочу заявил, что правами на него владеет "Фиорентина". Поэтому "Ювентус" должен вести переговоры с клубом, а не агентами", — приводит слова Коммиссо Tutti Convocati.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 16 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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