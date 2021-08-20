Президент "Фиорентины": "Ювентус" украл у нас Кьезу"
Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо раскритиковал действия туринского "Ювентуса" на трансферном рынке.
"Как они приобрели у нас Кьезу? Да просто украли игрока, предложив ему огромные деньги. Это сыграло важную роль. Такие клубы, как "Ювентус", "Барселона" и "Интер" ведут грязные игры", - приводит слова Коммиссо Football Italia.
В прошлом году "старая синьора" взяла в аренду Кьезу на два сезона за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 40 миллионов.
В дебютной кампании итальянец забил 14 голов и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на защитника "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17