Президент "Фиорентины": "Ювентус" украл у нас Кьезу"

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо раскритиковал действия туринского "Ювентуса" на трансферном рынке.

"Как они приобрели у нас Кьезу? Да просто украли игрока, предложив ему огромные деньги. Это сыграло важную роль. Такие клубы, как "Ювентус", "Барселона" и "Интер" ведут грязные игры", - приводит слова Коммиссо Football Italia.

В прошлом году "старая синьора" взяла в аренду Кьезу на два сезона за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 40 миллионов.

В дебютной кампании итальянец забил 14 голов и сделал 10 ассистов в 43 матчах.

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