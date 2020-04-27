Президент ФНЛ Ефремов прокомментировал слухи о возможном досрочном завершении лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался по поводу возможного досрочного завершения сезона в лиге.

Ранее стало известно, что секретарь РФС Александр Алаев считает нецелесообразным возобновление сезона ФНЛ и ПФЛ.

"Если соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

В настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу", - цитирует Ефремова Sport24.

Ранее главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич выступил против досрочного завершения сезона ФНЛ.

Не пропустите: Голкипер "Крыльев Советов" Фролов жестко раскритиковал власть РФ| http://soccernews.ru