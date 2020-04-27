Президент ФНЛ Ефремов прокомментировал слухи о возможном досрочном завершении лиги

Теги рфс

Президент ФНЛ Ефремов прокомментировал слухи о возможном досрочном завершении лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался по поводу возможного досрочного завершения сезона в лиге.

Ранее стало известно, что секретарь РФС Александр Алаев считает нецелесообразным возобновление сезона ФНЛ и ПФЛ.

"Если соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

В настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу", - цитирует Ефремова Sport24.

Ранее главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич выступил против досрочного завершения сезона ФНЛ.

Не пропустите: Голкипер "Крыльев Советов" Фролов жестко раскритиковал власть РФ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти

"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов