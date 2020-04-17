Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона

Теги первый дивизионкоронавирус

Президент ФНЛ рассказал о возможных сроках возобновления сезона

Президент ФНЛ Игорь Ефремов порассуждал о том, когда удастся возобновить турнир, прерванный из-за пандемии коронавируса.

"Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей Олимп-ФНЛ 30 апреля. Потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленных клубами ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций и проведение мероприятий.

Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать чётко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС. Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство 2019/20 должно быть доиграно, остаётся неизменной. Не сомневаюсь, что когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона, так и для предстоящего", - сказал Ефремов.

В текущем розыгрыше ФНЛ уже сыграно 27 из 38 туров. Лидирует в первенстве волгоградский "Ротор".

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