Президент ФНЛ решил уйти в отставку

Теги первый дивизион

Президент ФНЛ решил уйти в отставку

В Москве стартовало общее собрание клубов Футбольной национальной лиги.

В ходе заседания президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил об уходе с занимаемого поста по собственному желанию.

В качестве причин отставки функционер назвал факторы личного характера. 

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Весной у него был конфликт с несколькими клубами из-за решения досрочно завершить сезон.

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