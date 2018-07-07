Президент Франции будет присутствовать на матче с Бельгией

Президент Франции Эммануэль Макрон решил посетить полуфинальную игру против Бельгии.

"Президент должен приехать в Санкт-Петербург на полуфинальную игру" - заявили в пресс-службе МИД Франции.

Поединок между сборными Франции и Бельгии запланирован на 10 июля.

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