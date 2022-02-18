Президент Франции лоббирует продление контракта Мбаппе с ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Политики подключились к уговорам нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе заключить новое соглашение с клубом.

По информации El Mundo, с призывом к 23-летнему футболисту продлить контракт обратились президент Франции Эммануэль Макрон и бывший глава государства Николя Саркози.

Напомним, что действующий договор звёздного форварда истекает в июне. Мадридский "Реал" готов подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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