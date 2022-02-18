Президент Франции лоббирует продление контракта Мбаппе с ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
Политики подключились к уговорам нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе заключить новое соглашение с клубом.
По информации El Mundo, с призывом к 23-летнему футболисту продлить контракт обратились президент Франции Эммануэль Макрон и бывший глава государства Николя Саркози.
Напомним, что действующий договор звёздного форварда истекает в июне. Мадридский "Реал" готов подписать его в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Не пропустите: Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|М
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|28
|50
|4
|Лилль
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|Ницца
|28
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|Реймс
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|Лион
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|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13