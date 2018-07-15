Президент Франции после финала ЧМ посетил раздевалку сборной Хорватии

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Президент Франции после финала ЧМ посетил раздевалку сборной ХорватииПрезидент Франции Эмманюэль Макрон после финала Чемпионата Мира посетил раздевалку сборной Хорватии, чтобы поздравить игроков команды соперника с хорошей игрой. 

Напомним, президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников". | soccernews.ru

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