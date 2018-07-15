Президент Франции пригласил игроков национальной команды в Елисейский дворец

Сборную Франции пригласили в резиденцию президента страны Эммануэля Макрона, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, встреча между футболистами и главой государства пройдет Елисейском дворце 16 июля.

Напомним, что сегодня, 15 июля Франция сыграет с Хорватией в финале Чемпионата Мира-2018. Макрон будет присутствовать на матче в "Лужниках".

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