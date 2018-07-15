Президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников"

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Президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников"Президент Франции Эмманюэль Макрон присоединился к празднованиям своей сборной после выигрыша Чемпионата Мира в раздевалке "Лужников".

Напомним, Гризманн поделился эмоциями от выигрыша ЧМ. | soccernews.ru

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