Президент Франции прокомментировал скорый трансфер Неймара в ПСЖ

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Президент Франции прокомментировал скорый трансфер Неймара в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон дал комментарии относительно скорого трансфера нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Это добавляет привлекательности лиге. Да, это хорошая новость, поздравляю ПСЖ" - цитирует Макрона BBC.

Напомним, что ПСЖ заплатит за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

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