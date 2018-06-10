Президент Франции прокомментировал уход Зидана из "Реала"

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился мнением о том, что Зинедин Зидан покинул "Реал".

"Я не был удивлен решением Зидана покинуть "Реал". Это разумный выбор" - приводит слова Макрона Téléfoot.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" после двух лет работы в клубе.

Читайте также: Зидан определился со своим будущим. | http://soccernews.ru