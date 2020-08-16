Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, что две французские команды вышли в 1/2 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, вчера, 15 августа, "Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" (3:1) из турнира. Ранее в полуфинал также вышли ПСЖ, "Бавария" и "РБ Лейпциг".
"Как в Брюсселе, так и на поле, Германия и Франция - двигатели Европы. Надеюсь, Ангела Меркель не будет обвинять меня в поддержке французских клубов во вторник и среду", - написал Макрон в твиттере.
18 августа "РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ. 19 августа состоится матч "Баварии" и "Лиона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20