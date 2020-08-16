Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов

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Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, что две французские команды вышли в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, вчера, 15 августа, "Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" (3:1) из турнира. Ранее в полуфинал также вышли ПСЖ, "Бавария" и "РБ Лейпциг".

"Как в Брюсселе, так и на поле, Германия и Франция - двигатели Европы. Надеюсь, Ангела Меркель не будет обвинять меня в поддержке французских клубов во вторник и среду", - написал Макрон в твиттере.

18 августа "РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ. 19 августа состоится матч "Баварии" и "Лиона".

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