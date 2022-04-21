Президент Франции высказался о будущем Мбаппе

Фото: твиттер Эммануэля Макрона/Автор неизвестен

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе должен остаться в парижском клубе.

"К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в "Марсель" нереален. Если бы это было возможно, то я бы приложил к этому усилия, но Килиан сразу мне бы отказал. Нужно бороться, чтобы Мбаппе остался во Франции, он является потрясающим игроком", - приводит слова Макрона Quotidien.

Напомним, что контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом и он отказывается продлевать соглашение. Главным претендентом на футболиста является "Реал".

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