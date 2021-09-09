Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, который ранее играл за "Ювентус" и "Рому", поделился мнением о инциденте с участием футболиста польской команды Камиля Глика и защитника сборной Англии Кайла Уокера.

Напомним, что в конце первого тайма между игроками произошла стычка, в ходе которой Глик ущипнул Уокера. В стычке также принимал участие Харри Магуайр.

В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному судье, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

"Сперва они встают на колени, а затем Уокер с презрением смотрит на Глика и не подает ему руку. Тотальное лицемерие, вот с чего все начинается", – написал Бонек в твиттере.

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