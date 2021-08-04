Президент "Галатасарая" попросил Фалькао и Фегули покинуть клуб

Теги галатасарайрадамель фалькаософиан фегули

Президент "Галатасарая" попросил Фалькао и Фегули покинуть клубФото: твиттер "Галатасарая"

Хавбек "Галатасарая" Софиан Фегули и нападающий Радамель Фалькао должны покинуть клуб.

"Я побеседовал с ними. Я попросил их найти новые клубы из-за новой зарплатной структуры и наших новых финансовых условий. Это решение менеджмента. Мы не можем позволить себе сохранить Фегули и Фалькао", - заявил президент клуба Бурак Элмас.

Фегули играет в "Галатасарае" с 2017 года, Фалькао - с 2019 года.

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