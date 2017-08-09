Президент "Галатасарая": "Я люблю Турана, он настоящий сын нашего клуба"

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Президент "Галатасарая": "Я люблю Турана, он настоящий сын нашего клуба"

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек заявил, что он хочет вернуть в команду полузащитнику "Барселоны" Арду Турана.

"Арда является фанатом нашего клуба. Он - тот игрок, которого я люблю. Туран - настоящий сын "Галатасарая". Мы работаем над его возвращением в клуб. Это наше самое большое желание", - приводит слова Озбека Football Espana.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать 30-летнего хавбека на год с правом выкупа.

Турки предлагают игроку зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, но он хочет получать не менее четырех миллионов.

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