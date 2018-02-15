Президент генерального спонсора "Спартака": "Красно-белые" могут выиграть Лигу Европы"

Президент генерального спонсора московского "Спартака" ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов высказался о предстоящем сегодня первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "красно-белые" дома сыграют против "Атлетика" из Бильбао.

"Спартак" может обыграть "Атлетик": команда - на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и "Спартак" - очень сильный клуб. Считаю, что "Спартак" может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть" - цитирует Алекперова ТАСС.

Напомним, Мостовой назвал фаворита в противостоянии "Спартака" и "Атлетика". | soccernews.ru