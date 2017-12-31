Президент "Гремио": "Надеемся, "Барселона" заплатит за Артура 50 миллионов евро"

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Президент "Гремио": "Надеемся, "Барселона" заплатит за Артура 50 миллионов евро"Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор прокомментировал возможный трансфер полузащитника своей команды Артура в каталонскую "Барселону".

"Как президент клуба я заявляю, что никто Артуром не интересовался, и никто не делал по нему никаких предложений. Сейчас у нас нет на столе предложений по нему... Но мы надеемся, что "Барса" сделает предложение и выплатит за него сумму отступных в размере 50-ти миллионов евро, которая зафиксирована в его контракте. Такова его стоимость сейчас", - цитирует президента "мушкетеров" le10sport.

Напомним, "Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделе. | soccernews.ru

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Надеемся, президент Гремио пойдет нахуй.

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