Президент "Гремио": "Надеемся, "Барселона" заплатит за Артура 50 миллионов евро"

Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор прокомментировал возможный трансфер полузащитника своей команды Артура в каталонскую "Барселону".

" Как президент клуба я заявляю, что никто Артуром не интересовался, и никто не делал по нему никаких предложений. Сейчас у нас нет на столе предложений по нему... Но мы надеемся, что "Барса" сделает предложение и выплатит за него сумму отступных в размере 50-ти миллионов евро, которая зафиксирована в его контракте. Такова его стоимость сейчас ", - цитирует президента "мушкетеров" le10sport.

Напомним, "Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделе. | soccernews.ru