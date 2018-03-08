Президент "Гремио": "Сделка по Артуру близка к завершению"

Теги барселонагремиоартур рамос

Президент "Гремио": "Сделка по Артуру близка к завершению"Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника его команды Артура в каталонскую "Барселону".

"Сделка приближается к своему завершению. Бумаги еще не подписаны, но трансфер близок к завершению. 100-процентного соглашения пока не достигнуто, но ситуация выглядит положительно. Как обычно бывает, могут произойти некоторые изменения в последний момент. Сумма трансфера оценивается в пределах цифр, опубликованных в прессе в последние дни", - цитирует Болзана sport.es.

Напомним, ранее сообщалось, что Артур не перейдет в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов