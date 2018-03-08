Президент "Гремио": "Сделка по Артуру близка к завершению"

Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника его команды Артура в каталонскую "Барселону".

"Сделка приближается к своему завершению. Бумаги еще не подписаны, но трансфер близок к завершению. 100-процентного соглашения пока не достигнуто, но ситуация выглядит положительно. Как обычно бывает, могут произойти некоторые изменения в последний момент. Сумма трансфера оценивается в пределах цифр, опубликованных в прессе в последние дни", - цитирует Болзана sport.es.

Напомним, ранее сообщалось, что Артур не перейдет в "Барселону". | soccernews.ru