Президент "Гремио": "Трансфер Артура в "Барселону" уже согласован"

Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор анонсировал подписание каталонской "Барселоной" полузащитника своей команды Артура.

" Все уже согласовано, сумма трансфера прописана. Все, что предстоит теперь сделать - это подготовить контракты, которые, вероятно, могут быть подписаны уже на этой неделе ", - цитирует Болзана Жуниора El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси озвучил "Барселоне" свои трансферные приоритеты на лето. | soccernews.ru