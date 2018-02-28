Президент "Гремио": "Трансфер Артура в "Барселону" уже согласован"

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Президент "Гремио": "Трансфер Артура в "Барселону" уже согласован"Президент бразильского "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор анонсировал подписание каталонской "Барселоной" полузащитника своей команды Артура.

"Все уже согласовано, сумма трансфера прописана. Все, что предстоит теперь сделать - это подготовить контракты, которые, вероятно, могут быть подписаны уже на этой неделе", - цитирует Болзана Жуниора El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси озвучил "Барселоне" свои трансферные приоритеты на лето. | soccernews.ru

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