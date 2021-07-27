Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги

1 Теги ла лигахетафелионель мессибарселона

Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла ЛигиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Хетафе" Хосе Анхель Торрес поделился мнением о том, что должна предпринять Ла Лига для того, чтобы предотвратить уход аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Ла Лига не может позволить Месси уйти. Мы все хотим, чтобы он остался.

Нужно и дальше соблюдать меры экономического контроля, но иногда стоит идти на уступки", - сказал испанский бизнесмен.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня, а объявления о новом соглашении до сих пор не было. 

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, единственная проблема для подписания нового контракт - потолок зарплатной ведомости, который не позволяет каталонцам зарегистрировать новичком и Месси, пока они освободят средства для их зарплат.

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