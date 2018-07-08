Президент Хорватии бурно отпраздновала победу над Россией вместе с игроками



Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович побывала в раздевалке хорватской национальной команды и отпраздновала вместе с игроками победу над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала Чемпионата Мира–2018.

Глава хорватского государства смотрела этот матч на стадионе, находясь в VIP-ложе вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В полуфинале Хорватия сыграет с Англией. Матч состоится 11 июля в Москве и пройдет на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

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