Президент Хорватии сделала прогноз на матч с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сделала прогноз на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между "шашечными" и национальной командой России.

"У России отличная команда, я желаю ей удачи. Но пускай победит сильнейший, и я думаю, что это будет Хорватия" - сказала политик.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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