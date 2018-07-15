Президент Хорватии: "Спасибо России за сердечный прием"

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к российским болельщикам.

"Дорогие российские болельщики. От имени хорватских фанатов спасибо за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева.

Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе. Спасибо Россия. Мы едем, Хорватия!" - говорится в сообщении в Facebook.

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