Президент Хорватии: "Я даже не заметила, что шел дождь, во время награждения игроков после финала ЧМ-2018"
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что она не обратила внимание на проливной дождь во время награждения команд после финального матча Чемпионата Мира-2018.
"Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела, - все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках.
Когда я увидела Луку Модрича, который шёл ко мне со своей наградой лучшего игрока этого чемпионата… По его глазам я поняла, что он бы всё отдал, чтобы переиграть всё и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться - за него и за команду", - цитируют Грабар-Китарович российские СМИ.
Напомним, что в финале ЧМ-2018 сборная Хорватии уступила Франции со счетом 2:4.
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