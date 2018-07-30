Президент Хорватии: "Я даже не заметила, что шел дождь, во время награждения игроков после финала ЧМ-2018"



Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что она не обратила внимание на проливной дождь во время награждения команд после финального матча Чемпионата Мира-2018.

"Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела, - все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках.

Когда я увидела Луку Модрича, который шёл ко мне со своей наградой лучшего игрока этого чемпионата… По его глазам я поняла, что он бы всё отдал, чтобы переиграть всё и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться - за него и за команду", - цитируют Грабар-Китарович российские СМИ.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 сборная Хорватии уступила Франции со счетом 2:4.

Не пропустите: Путин рассказал о легендарности сейва Акинфеева, принесшего победу над сборной Испании на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru