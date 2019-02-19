Президент "Интера" исключил продажу Икарди в "Ювентус"

Президент "Интера" Стивен Чжан дал понять, что "Ювентус" может не рассчитывать на трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди.

"В футболе никогда нельзя говорить "никогда". Но конкретно в этом случае нет никаких шансов на то, что Икарди перейдёт в "Ювентус", - цитирует функционера Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов снизить цену на Икарди с 110 до 85 миллионов евро. "Ювентус" сразу же обозначил интерес к форварду.

Напомним, что на прошлой неделе футболиста лишили статуса капитана "нерадзурри" из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.

Не пропустите: Ванда Нара сожгла совместные фотографии с Икарди. | http://soccernews.ru