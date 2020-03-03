Президент "Интера" назвал "клоуном" руководителя Серии А

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан подверг критике главу Серии А Паоло Даль Пино.

Китайский функционер остался крайне недоволен переносами матчей в связи с распространением эпидемии коронавируса.

"Вы жонглируете календарём, оставляя здоровье нации на второй план. Пожалуй, вы самый большой клоун, которого я когда-либо видел. Переносы на сутки, на 48 часов, на 7 дней? Что ещё? Каким будет ваш следующий шаг? А теперь вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? А как насчёт того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас круглосуточно?

Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы встать и взять на себя ответственность! Обращаюсь ко всем на планете, не важно, являетесь ли вы болельщиком "Интера", "Ювентуса" или вообще ни за кого не болеете. Пожалуйста, будьте осторожны! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества", - написал Чжан в своём инстаграме.

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