Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила

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Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила

Президент "Интера" Эрик Тохир поделился мнением о возможном трансфере хавбека "Арсенала" Месута Озила.

"Мы изучаем варианты по укреплению команды. Мы все еще ищем новых футболистов. У нас есть много хороших скаутов. Что касается Озила, то не уверен, что он покинет "Арсенал" в январе 2018 года, но наставник Лучано Спаллетти знает, какие футболисты нужны команде, чтобы стать сильнее" - приводит слова Тохира Bolalob.

Напомним, что соглашение Озила с "канонирами" действует до лета 2018 года.

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