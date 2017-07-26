Президент "Интера": "Перишич все еще наш игрок"

Президент "Интера" Эрик Тохир рассказал о ситуации с хорватским полузащитником Иваном Перишичем.

"Перишич по-прежнему является игроком "Интера". Он тренируется и принимает участие в играх. Что будет дальше, я не знаю. Новые игроки? Они уже в команде. Мы готовы и дальше работать на трансферном рынке, но это зависит от пожеланий Лучано Спаллетти", - цитирует Football Italia Тохира.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Перишича хочет "Манчестер Юнайтед", но клубы пока не могут договориться по цене.

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