Президент "Интера": "Перишич все еще наш игрок"
Президент "Интера" Эрик Тохир рассказал о ситуации с хорватским полузащитником Иваном Перишичем.
"Перишич по-прежнему является игроком "Интера". Он тренируется и принимает участие в играх. Что будет дальше, я не знаю. Новые игроки? Они уже в команде. Мы готовы и дальше работать на трансферном рынке, но это зависит от пожеланий Лучано Спаллетти", - цитирует Football Italia Тохира.
Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Перишича хочет "Манчестер Юнайтед", но клубы пока не могут договориться по цене.
Не пропустите: Президент "Сампдории": "Думаю, что Шик выберет "Интер". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Горячая концовка в Киеве: "Динамо" стартует в еврокубках с победы над "Янг Бойз"
Лента новостей
-
"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
Диего Костой интересуются четыре клуба
-
Иско может перебраться в Англию
-
Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"
-
На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ
-
Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуа
-
"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)
-
Защитник "Барселоны" близок к переезду в Бразилию
-
"Ницца" - "Аякс" - 1:1 (обзор)
-
"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0, "Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0 (обзоры)
-
"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в Бельгии
-
"Селтик" не смог обыграть "Русенборг"
-
Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Вице-президент "Монако": "Сохранили всех ключевых игроков, которых мы хотели сохранить"
-
"Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу
-
Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18