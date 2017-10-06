Президент "Интера" прокомментировал слухи об Озиле

Президент миланского "Интера" Эрик Тохир прокомментировал слухи, связывающие его клуб с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

" У нас - много скаутов по всему миру. Озил? Я не уверен, что он уйдет из "Арсенала" в январе, но Лучано Спаллетти уже знает, какие игроки способны улучшить команду ", - цитирует президента "нерадзурри" FootMercato.

Напомним, "Интер" следит за тремя южноамериканцами из "Цзянсу Сунин". | soccernews.ru