Президент "Интера" прокомментировал слухи об Озиле

Теги арсенал лондонинтер миланмесут озилэрик тохир

Президент "Интера" прокомментировал слухи об ОзилеПрезидент миланского "Интера" Эрик Тохир прокомментировал слухи, связывающие его клуб с полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом.

"У нас - много скаутов по всему миру. Озил? Я не уверен, что он уйдет из "Арсенала" в январе, но Лучано Спаллетти уже знает, какие игроки способны улучшить команду ", - цитирует президента "нерадзурри" FootMercato.

Напомним, "Интер" следит за тремя южноамериканцами из "Цзянсу Сунин". | soccernews.ru

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