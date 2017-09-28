Президент "Интера": "Слухи об Озиле - это мусор"

Президент миланского "Интера" Эрик Тохир прокомментировал слухи о заинтересованности его клуба в услугах полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

"В настоящее время мы не ведем никаких переговоров по Озилу, эти слухи - всего лишь мусор. Мы должны быть осторожны на зимнем рынке, поскольку в прошлом мы совершали некоторые ошибки, например, когда мы подписывали Подольски и Шакири", - цитирует босса "нерадзурри" TransferMarketWeb.

Напомним, "Интер" включился в борьбу за Горетцку. | soccernews.ru