Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции

Теги интер миланэрик тохир

Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции

Президент "Интера" Эрик Тохир собирается покинуть свой пост, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, Тохир, который владеет 31 процентом акций намерен продать их экс-президенту клуба Массимо Моратти.

Напомним, что Тохир занимал свою должность с 2013 года.

Читайте также: Дель Пьеро: "Интер" при Спаллетти сильнее, нежели был при Манчини". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов