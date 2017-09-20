Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции
Президент "Интера" Эрик Тохир собирается покинуть свой пост, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, Тохир, который владеет 31 процентом акций намерен продать их экс-президенту клуба Массимо Моратти.
Напомним, что Тохир занимал свою должность с 2013 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|15
|3
|Интер Милан
|5
|13
|4
|Милан
|5
|12
|5
|Торино
|5
|11
|6
|Лацио
|5
|10
|7
|Рома
|4
|9
|8
|Сампдория
|4
|8
|9
|Аталанта
|5
|7
|10
|Фиорентина
|5
|6
|11
|Кальяри
|5
|6
|12
|Кьево
|5
|5
|13
|Болонья
|5
|5
|14
|Сассуоло
|5
|4
|15
|СПАЛ
|5
|4
|16
|Удинезе
|5
|3
|17
|Дженоа
|5
|2
|18
|Хеллас Верона
|5
|2
|19
|Кротоне
|5
|1
|20
|Беневенто
|5
|0