Президент "Интера" Тохир рассказал, когда он начал болеть за клуб

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Президент "Интера" Тохир рассказал, когда он начал болеть за клуб

Президент "Интера" Эрик Тохир поделился информацией о том, с каких пор он начал болеть за клуб.

"Покупка футбольного клуба - это не просто бизнес, ведь вам нужно любить эту команду. Я полюбил "Интер", когда они купили трио голландцев, а затем пришел Роналдо" - приводит слова Тохира Corriere dello Sport.

Позже Тохир в твиттере попросил прощения за свою ошибку: "Очевидно, я думал о трио немцев: Маттеус, Бреме и Клинсманн, а не о голландцах" - написал Тохир.

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