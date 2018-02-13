Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"

Президент Испании Мариано Рахой высказался касательно возможного трансфера форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

По словам главы государства, он против такого перехода.

"Я не знаю, должен ли был "Реал" приобрести Неймара. Дело в том, что некоторое время назад Роналду, Бензема и Бэйла считали очень полезными для команды футболистами. А спустя несколько месяцев уже сомневаются в них. Я сам верю в них. Нужно играть немного с перспективой на будущее. Мне не хотелось бы перехода Неймара в "Реал", —- отметил он.

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