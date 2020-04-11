Президент итальянского клуба "Порденоне" заболел коронавирусом

Президент итальянского клуба "Порденоне" Мауро Ловиза заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что команда играет в Серии B.

"После ряда новостей о том, что мой тест на коронавирус оказался положительным, хочу выступить с заявлением.

Это правда, я тоже борюсь с этим чертовым вирусом. Сейчас мне лучше, но я еще не выздоровел. На следующей неделе сдам новый тест. Надеюсь, что болезнь отступит", - сказал президент.

В Италии количество зараженных коронавирусом насчитывается 152 271 человек. Выздоровело - 32 534, Умерло - 19 468 человек.

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