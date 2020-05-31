Президент "Кальяри" рассказал о переговорах с Массимилиано Аллегри

Теги ювентускальяримассимилиано аллегри

Президент "Кальяри" рассказал о переговорах с Массимилиано Аллегри

Президент "Кальяри" Томмазо Джиулини рассказал о деталях переговоров с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.

"В январе я сделал несколько невероятных телефонных звонков и предлагал работу Аллегри. Я знал, что это невозможно. Он сказал мне, что следующая его работа будет за границей", - цитирует слова Джиулини Sky Sport Italia.

Последней командой, которую возглавлял Аллегри, был "Ювентус". Туринский клуб специалист покинул в 2019 году.

Не пропустите: Бенатия назвал Аллегри предателем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов