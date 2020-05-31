Президент "Кальяри" рассказал о переговорах с Массимилиано Аллегри

Президент "Кальяри" Томмазо Джиулини рассказал о деталях переговоров с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.

"В январе я сделал несколько невероятных телефонных звонков и предлагал работу Аллегри. Я знал, что это невозможно. Он сказал мне, что следующая его работа будет за границей", - цитирует слова Джиулини Sky Sport Italia.



Последней командой, которую возглавлял Аллегри, был "Ювентус". Туринский клуб специалист покинул в 2019 году.

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