Президент "Кардиффа" сделал заявление об исчезновении самолёта с новичком клуба Салой
Президент "Кардиффа" Мехмет Далман сделал заявление об исчезновении самолёта с новичком клуба Эмилиано Салой.
Напомним, что в субботу валлийский клуб объявил о переходе 28-летнего аргентинца из "Нанта" за 20,5 миллионов евро и сегодня футболист должен был прибыть в расположение новой команды.
"Мы очень обеспокоены новостью о пропаже самолёта над Ла-Маншем. Мы ждём какого-либо подтверждения, прежде чем давать обширные комментарии. Клуб встревожен в связи со сложившейся ситуацией" - цитирует Далмана Le Figaro.
Напомним, что самолёт с Салой на борту пропал с радаров авиадиспетчеров в понедельник вечером. Сейчас ведётся поисково-спасательная операция. Судьба спортсмена остаётся неизвестной.
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